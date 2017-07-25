Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9839 RUR   0.0284 GBR   2.2164 TRY   0.4787

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 23° 31° 27 Июл 23° 33° 28 Июл 25° 34°

Дальнее зарубежье 25.07.2017 14:34

Трамп недоумевает, почему в США не расследуют попытки Киева помочь Клинтон победить на выборах 2016 года

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил недоумение, почему в его стране не расследуют данные о возможных попытках Украины повлиять на американские выборы 2016 года.

"Украинские усилия по саботажу кампанию Трампа - "незаметные действия для поддержки Клинтон". И где же расследование генпрокурора?", - написал он в "Твиттере".

В кавычки он поставил слова, взятые из статьи, опубликованной в начале 2017 года в издании "Политико".

В материале отмечалось, что в Киеве после победы Д.Трампа на выборах в США старались улучшить с ним отношения после того как, по некоторым данным, в ходе предвыборной кампании стремились ему навредить.

"Украинские официальные лица старались помочь Хиллари Клинтон и подорвать позиции Трампа, публично высказывая неуверенность в его способности выполнять функции главы государства. Также они распространяли документы, в которых указывалось на возможную причастность в коррупции видного помощника Трампа и даже намекнули, что расследуют это дело. Но после выборов в Киеве отказались от своих слов", - говорится в статье.

В настоящее время в США проводится серия расследований о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, УКРАИНА, ДЕМОКРАТЫ


Похожие новости


Адвоката Весельницкую на встречу с Трампом-младшим сопровождал бывший сотрудник контрразведки СССР - ТВ Трамп может посетить Великобританию в 2018 году - Би-би-си Трамп возмущен информацией о передаче экс-главой ФБР Коми секретных данных в СМИ США будут твердо отстаивать пятую статью устава НАТО - Трамп Трамп: Польша и ее соседи не должны быть заложниками одного поставщика энергии Политическое урегулирование в Сирии не должно помочь Ирану в реализации своих интересов - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]