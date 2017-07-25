Трамп недоумевает, почему в США не расследуют попытки Киева помочь Клинтон победить на выборах 2016 года

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил недоумение, почему в его стране не расследуют данные о возможных попытках Украины повлиять на американские выборы 2016 года.



"Украинские усилия по саботажу кампанию Трампа - "незаметные действия для поддержки Клинтон". И где же расследование генпрокурора?", - написал он в "Твиттере".



В кавычки он поставил слова, взятые из статьи, опубликованной в начале 2017 года в издании "Политико".



В материале отмечалось, что в Киеве после победы Д.Трампа на выборах в США старались улучшить с ним отношения после того как, по некоторым данным, в ходе предвыборной кампании стремились ему навредить.



"Украинские официальные лица старались помочь Хиллари Клинтон и подорвать позиции Трампа, публично высказывая неуверенность в его способности выполнять функции главы государства. Также они распространяли документы, в которых указывалось на возможную причастность в коррупции видного помощника Трампа и даже намекнули, что расследуют это дело. Но после выборов в Киеве отказались от своих слов", - говорится в статье.



В настоящее время в США проводится серия расследований о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.