Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9839 RUR   0.0284 GBR   2.2164 TRY   0.4787

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 23° 31° 27 Июл 23° 33° 28 Июл 25° 34°

Бизнес и законодательство 25.07.2017 16:10

Апелляционный суд Киева отменил взыскание 80 млн грн дивидендов "Газтранзита" в украинский бюджет в счет штрафа "Газпрома"

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции о взыскании 79,877 млн грн дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа Антимонопольного комитета Украины.

Соответствующее решение суда от 17 июля обнародовано в Едином госреестре.

"Учитывая, что срок выплаты дивидендов на момент вынесения обжалуемого постановления (решения Хозяйственного суда Киева от 6 июня о взыскании - ИФ) не наступил, коллегия судей пришла к выводу, что удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли ЧАО "Газтранзит" нарушает права акционеров "Газтранзита", поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежат "Газтранзиту", но не ПАО "Газпром", - указано в выводах апелляционного суда.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату.

"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций - турецкой компании Turusgas.

"Газтранзит" создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГАЗПРОМ, ШТРАФ


Похожие новости


Газпром выставил Нафтогазу Украины за III кв счет по take-or-pay в $2,55 млрд Газпром возобновил поставку газа на Украину в максимальном суточном объеме, получив $234 млн предоплаты Газпром не будет качать газ через Украину ни при каких обстоятельствах - зампред правления Нафтогаз перевел Газпрому $30 млн предоплаты за поставки в апреле «Нафтогаз Украины» сообщает, что выполнит увеличенную заявку «Газпрома» на транзит газа в ЕС В ЕС не готовы говорить о возможности санкций против руководства "Газпрома"

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]