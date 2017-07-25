Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции о взыскании 79,877 млн грн дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа Антимонопольного комитета Украины.
Соответствующее решение суда от 17 июля обнародовано в Едином госреестре.
"Учитывая, что срок выплаты дивидендов на момент вынесения обжалуемого постановления (решения Хозяйственного суда Киева от 6 июня о взыскании - ИФ) не наступил, коллегия судей пришла к выводу, что удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли ЧАО "Газтранзит" нарушает права акционеров "Газтранзита", поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежат "Газтранзиту", но не ПАО "Газпром", - указано в выводах апелляционного суда.
Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату.
"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций - турецкой компании Turusgas.
"Газтранзит" создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.
Азербайджанские танкисты в АрМИ-2017 выступят 29 июля
Армения избегает субстантивных переговоров по Карабаху – глава МИД Азербайджана
Армения в очередной раз применила боевой БПЛА в зоне карабахского конфликта, ранен азербайджанский солдат, заявляют в Баку
Специалисты Китая начали изучение системы регионализации РФ по болезням животных
Не менее шести человек погибли при обрушении здания на западе Индии
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Украинские и британские моряки провели занятия по "достижению совместимости" на эсминце "Duncan"
По сравнению с прошлым годом число мирных граждан, пострадавших в Донбассе, увеличилось на 50% - СММ ОБСЕ
Bosch и Daimler показали беспилотную парковку автомобиля в реальных условиях
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»