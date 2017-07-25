Трамп пожурил генпрокурора Сешнса за его позицию по поводу скандала вокруг Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп полагает, что генпрокурор Джефф Сешнс слабо проявил себя в деле, связанном с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон.
"Генеральный прокурор Джефф Сешнс занял ОЧЕНЬ слабую позицию в связи с преступлениями Хиллари Клинтон (в случае со скандалом с ее имейлами и с сервером демпартии) и утечками разведданных", - написал он в своем "Твиттере".
Ранее американские СМИ сообщили, что Д.Трамп может назначить на должность генпрокурора страны экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани вместо действующего главы Минюста Дж.Сешнса.
Отмечалось, что Д.Трамп рассматривает подобную возможность, так как недоволен работой Дж.Сешнса.
Кроме того, президент заявил во вторник, что недоволен и тем, как в деле Х.Клинтон в свое время проявил себя нынешний и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб.
"Проблема в том, что исполняющий обязанности ФБР Эндрю Маккейб - человек, которому было поручено расследование в отношении Хиллари, получил $700 тыс. от Х (от Хиллари Клинтон - ИФ) для своей жены", - написал он.
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