Трамп пожурил генпрокурора Сешнса за его позицию по поводу скандала вокруг Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп полагает, что генпрокурор Джефф Сешнс слабо проявил себя в деле, связанном с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон.



"Генеральный прокурор Джефф Сешнс занял ОЧЕНЬ слабую позицию в связи с преступлениями Хиллари Клинтон (в случае со скандалом с ее имейлами и с сервером демпартии) и утечками разведданных", - написал он в своем "Твиттере".



Ранее американские СМИ сообщили, что Д.Трамп может назначить на должность генпрокурора страны экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани вместо действующего главы Минюста Дж.Сешнса.



Отмечалось, что Д.Трамп рассматривает подобную возможность, так как недоволен работой Дж.Сешнса.



Кроме того, президент заявил во вторник, что недоволен и тем, как в деле Х.Клинтон в свое время проявил себя нынешний и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб.



"Проблема в том, что исполняющий обязанности ФБР Эндрю Маккейб - человек, которому было поручено расследование в отношении Хиллари, получил $700 тыс. от Х (от Хиллари Клинтон - ИФ) для своей жены", - написал он.