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Дальнее зарубежье 25.07.2017 16:25

Трамп пожурил генпрокурора Сешнса за его позицию по поводу скандала вокруг Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп полагает, что генпрокурор Джефф Сешнс слабо проявил себя в деле, связанном с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон.

"Генеральный прокурор Джефф Сешнс занял ОЧЕНЬ слабую позицию в связи с преступлениями Хиллари Клинтон (в случае со скандалом с ее имейлами и с сервером демпартии) и утечками разведданных", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее американские СМИ сообщили, что Д.Трамп может назначить на должность генпрокурора страны экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани вместо действующего главы Минюста Дж.Сешнса.

Отмечалось, что Д.Трамп рассматривает подобную возможность, так как недоволен работой Дж.Сешнса.

Кроме того, президент заявил во вторник, что недоволен и тем, как в деле Х.Клинтон в свое время проявил себя нынешний и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб.

"Проблема в том, что исполняющий обязанности ФБР Эндрю Маккейб - человек, которому было поручено расследование в отношении Хиллари, получил $700 тыс. от Х (от Хиллари Клинтон - ИФ) для своей жены", - написал он.

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Тэги: США, ТРАМП, ГЕНПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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