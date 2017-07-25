И.о. президента РАН рассчитывает на успешное избрание нового руководства академии в сентябре

В руководстве Российской академии наук уверены, что выборы президента РАН в сентябре этого года состоятся и пройдут успешно.



"Думаю, мы должны справиться. По крайней мере, я с оптимизмом смотрю на то, что мы проведем общее собрание успешно и выберем достойного кандидата", - сказал и.о. президента РАН Валерий Козлов на пресс-конференции во вторник.



Вместе с тем он подчеркнул, что даже в случае наихудшего и маловероятного сценария, что РАН вновь не сможет избрать руководителя на голосовании, назначенном на сентябрь, "никакой неопределенности не будет".



"В законе сказано, что будут проведены следующие выборы в течение шести месяцев", - сказал академик.



20 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о новых правилах избрания и утверждения президента РАН.



Принятый закон определяет, что президент РАН избирается общим собранием членов академии наук большинством голосов, то есть 50% + 1 или более голосов (в настоящее время требуется не менее 2/3 голосов).



По таким же правилам будет избираться президиум РАН, вице-президенты академии, главный учёный секретарь президиума и академики-секретари ее отделений.



Процедура выборов следующая: сначала происходит выдвижение кандидатов на должность президента РАН из числа академиков, затем эти кандидатуры представляются на согласование в правительство РФ, после этого на общем собрании РАН из этих кандидатов избирается президент РАН простым большинством голосов, после чего он утверждается в должности президентом РФ.



В соответствии с поправками, если правительство РФ согласовало менее двух кандидатов на должность президента РАН или ни один из кандидатов не набрал при голосовании на общем собрании РАН более 50% голосов или все кандидаты взяли самоотвод, либо президент РФ не утвердил в должности избранного президента РАН, то выборы признаются несостоявшимися и назначаются повторные. До проведения новых выборов президент РФ назначает и.о. президента РАН по предложению правительства РФ из числа академиков.



Также и.о. главы РАН назначает президент РФ и в случае, если действующий президент РАН досрочно складывает свои полномочия.