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Бизнес и законодательство 25.07.2017 14:52

Азербайджан ведет переговоры с рядом компаний в Азии для совместного производства фармацевтической продукции

Азербайджан ведет переговоры с компаниями из ряда азиатских стран на предмет организации совместного производства фармацевтической продукции на территории страны, отмечается в сообщении азербайджанского министерства экономики.

«Ведутся переговоры с компаниями из Турции, ОАЭ, Японии и Южной Кореи на предмет организации совместного производства фармацевтической продукции на территории Азербайджана», - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в Пираллахинском промышленном парке заложен фундамент двух заводов по производству лекарств, строительство третьего начнется в ближайшее время. В целом, работа этих предприятий позволить открыть около 350 рабочих мест.

«ООО «Diamed Co» в ближайшее время приступит к строительству завода по производству одноразовых шприцов. Предприятие с объемом инвестиций в $4 млн будет сдано в эксплуатацию в первой половине 2018 года», - говорится в сообщении.

Diamed Co создана в Азербайджане 14 апреля 2017 года, 26 мая получила статус резидента Пираллахинского промышленного парка.

А.Ахундов

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Тэги: ФАРМАЦЕВТИКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]