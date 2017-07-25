Азербайджан ведет переговоры с рядом компаний в Азии для совместного производства фармацевтической продукции

Азербайджан ведет переговоры с компаниями из ряда азиатских стран на предмет организации совместного производства фармацевтической продукции на территории страны, отмечается в сообщении азербайджанского министерства экономики.
«Ведутся переговоры с компаниями из Турции, ОАЭ, Японии и Южной Кореи на предмет организации совместного производства фармацевтической продукции на территории Азербайджана», - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что в Пираллахинском промышленном парке заложен фундамент двух заводов по производству лекарств, строительство третьего начнется в ближайшее время. В целом, работа этих предприятий позволить открыть около 350 рабочих мест.
«ООО «Diamed Co» в ближайшее время приступит к строительству завода по производству одноразовых шприцов. Предприятие с объемом инвестиций в $4 млн будет сдано в эксплуатацию в первой половине 2018 года», - говорится в сообщении.
Diamed Co создана в Азербайджане 14 апреля 2017 года, 26 мая получила статус резидента Пираллахинского промышленного парка.
А.Ахундов
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