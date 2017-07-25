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Бизнес и законодательство 25.07.2017 14:56

Торговый дом азербайджанских вин планируется открыть в Астане

Торговый дом азербайджанских вин планируется открыть в Астане (Казахстан), отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

"В настоящее время ведутся переговоры по открытию Торгового дома азербайджанских вин в Астане", - отмечается в сообщении ведомства.

Минэкономики подчеркивает, что с целью экспорта азербайджанских вин предпринимаются определенные шаги. "Уже организованы поставки азербайджанских вин в Китай. Кроме этого, имеются договоренности об организации поставок вин в Литву и в перспективе и в другие прибалтийские страны", - отмечается в сообщении.

Ведомство указывает, что азербайджанские компании осуществляют в настоящее время экспортные поставки под брендом "Made in Azerbaijan" продукции АПК, фруктовых соков, строительных материалов, косметики, продукции перерабатывающей промышленности, мебели, чая, промышленных красок в Китай, ОАЭ, Катар, Германию, Пакистан, Казахстан, Афганистан и др. страны.

"Кроме этого, между азербайджанскими и пакистанскими компаниями достигнута договоренность о совместном участии в тендере на поставку труб для строительства в Пакистане газопровода, протяженностью 71 км", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2016 году правительство Азербайджана начало проект продвижения за рубежом азербайджанской ненефтяной продукции под брендом Made in Azerbaijan с целью увеличения экспортных поставок. Для этого в 2016-2017гг было организовано 8 экспортных миссий.

А.Азизов

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Тэги: ВИНО, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]