Торговый дом азербайджанских вин планируется открыть в Астане (Казахстан), отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.
"В настоящее время ведутся переговоры по открытию Торгового дома азербайджанских вин в Астане", - отмечается в сообщении ведомства.
Минэкономики подчеркивает, что с целью экспорта азербайджанских вин предпринимаются определенные шаги. "Уже организованы поставки азербайджанских вин в Китай. Кроме этого, имеются договоренности об организации поставок вин в Литву и в перспективе и в другие прибалтийские страны", - отмечается в сообщении.
Ведомство указывает, что азербайджанские компании осуществляют в настоящее время экспортные поставки под брендом "Made in Azerbaijan" продукции АПК, фруктовых соков, строительных материалов, косметики, продукции перерабатывающей промышленности, мебели, чая, промышленных красок в Китай, ОАЭ, Катар, Германию, Пакистан, Казахстан, Афганистан и др. страны.
"Кроме этого, между азербайджанскими и пакистанскими компаниями достигнута договоренность о совместном участии в тендере на поставку труб для строительства в Пакистане газопровода, протяженностью 71 км", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, в 2016 году правительство Азербайджана начало проект продвижения за рубежом азербайджанской ненефтяной продукции под брендом Made in Azerbaijan с целью увеличения экспортных поставок. Для этого в 2016-2017гг было организовано 8 экспортных миссий.
А.Азизов
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