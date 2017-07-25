Армения в очередной раз применила боевой БПЛА в зоне карабахского конфликта, ранен азербайджанский солдат, заявляют в Баку

Вооруженные силы Армении в очередной раз применили боевой беспилотный летательный аппарат на линии противостояния войск, расположенных на территории Тертерского района Азербайджана, сообщается в пресс-релизе азербайджанского оборонного ведомства.
"В результате сбрасывания устройства, начиненного зажигательными и взрывчатыми средствами, а также металлическими элементами, изготовленными кустарным способом на позиции подразделений Вооруженных сил Азербайджана, солдат Бабакишиев Мураз получил легкие телесные повреждения", - отмечается в сообщении.
В настоящее время жизни солдата М.Бабакишиева, доставленного в госпиталь ничего не угрожает.
"Принимаются меры для пресечения провокации", - подчеркивает оборонное ведомство.
А.Азизов
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