Армения в очередной раз применила боевой БПЛА в зоне карабахского конфликта, ранен азербайджанский солдат, заявляют в Баку

Вооруженные силы Армении в очередной раз применили боевой беспилотный летательный аппарат на линии противостояния войск, расположенных на территории Тертерского района Азербайджана, сообщается в пресс-релизе азербайджанского оборонного ведомства.

"В результате сбрасывания устройства, начиненного зажигательными и взрывчатыми средствами, а также металлическими элементами, изготовленными кустарным способом на позиции подразделений Вооруженных сил Азербайджана, солдат Бабакишиев Мураз получил легкие телесные повреждения", - отмечается в сообщении.

В настоящее время жизни солдата М.Бабакишиева, доставленного в госпиталь ничего не угрожает.

"Принимаются меры для пресечения провокации", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов