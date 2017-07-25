Армения избегает субстантивных переговоров по Карабаху – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Ереван избегает начала субстантивных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Э.Мамедъяров в Будапеште заявил, что итоги состоявшейся в Брюсселе встречи с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном "не позволяют надеяться на то, что Ереван готовится начать субстантивные переговоры по Нагорному Карабаху", сообщает госагентство «АзерТАдж».
«Несмотря на это, статус-кво не может продолжаться вечно, о чем неоднократно заявляли и посредники. Пытаясь избежать выполнения четырех резолюций Совета безопасности ООН, Армения не сможет вечно оккупировать азербайджанские территории», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.
Р.Бабаев
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