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Карабахский конфликт 25.07.2017 15:34

Армения избегает субстантивных переговоров по Карабаху – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Ереван избегает начала субстантивных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Э.Мамедъяров в Будапеште заявил, что итоги состоявшейся в Брюсселе встречи с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном "не позволяют надеяться на то, что Ереван готовится начать субстантивные переговоры по Нагорному Карабаху", сообщает госагентство «АзерТАдж».

«Несмотря на это, статус-кво не может продолжаться вечно, о чем неоднократно заявляли и посредники. Пытаясь избежать выполнения четырех резолюций Совета безопасности ООН, Армения не сможет вечно оккупировать азербайджанские территории», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, МИНИСТР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]