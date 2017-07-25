Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9839 RUR   0.0284 GBR   2.2164 TRY   0.4787

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 23° 31° 27 Июл 23° 33° 28 Июл 25° 34°

Дальнее зарубежье 25.07.2017 16:55

Действия России предотвратили распад Ирака и Сирии - иракский вице-президент

Россия не допустила распада Ирака и Сирии, что могло бы привести к негативным изменениям в регионе, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"Хочу засвидетельствовать, что Россия в регионе, в частности в Сирии и Ираке, внесла огромный вклад в недопущение распада этого региона, и поэтому мы вас искренне благодарим", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Если бы не ваша роль, то карта региона сейчас изменилась бы в очень негативном для нас ключе", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, РОССИЯ


Похожие новости


"На полях" ПМЭФ пройдет краткая встреча Путина с премьером Иракского Курдистана - Песков Лавров и лидер Иракского Курдистана обсудят обстановку в Мосуле В рядах боевиков в Сирии и Ираке воюют 2,7 тыс. жителей Северного Кавказа - Патрушев Москва рассмотрит вопрос об участии в операциях в Ираке и Ливии при поступлении просьб из этих стран - МИД РФ Глава МИД РФ намерен обсудить с иракским коллегой борьбу с терроризмом в Сирии Путин направил премьеру Ирака телеграмму соболезнования

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]