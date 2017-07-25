Действия России предотвратили распад Ирака и Сирии - иракский вице-президент

Россия не допустила распада Ирака и Сирии, что могло бы привести к негативным изменениям в регионе, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.
"Хочу засвидетельствовать, что Россия в регионе, в частности в Сирии и Ираке, внесла огромный вклад в недопущение распада этого региона, и поэтому мы вас искренне благодарим", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Если бы не ваша роль, то карта региона сейчас изменилась бы в очень негативном для нас ключе", - добавил он.
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