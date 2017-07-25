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Дальнее зарубежье 25.07.2017 17:08

Стороны конфликта в Ливии договорились о прекращении огня, готовы организовать выборы

Глава правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и противостоящий ему глава национальной армии маршал Халифа Хафтар на переговорах во Франции выразили готовность прекратить боевые действия, сообщило во вторник французское телевидение.

Кроме того, стороны конфликта выступили за то, чтобы провести выборы, как только это станет возможным.

"Мы привержены прекращению огня" и "мы берем на себя торжественную ответственность трудиться над проведением президентских и парламентских выборов", следует из текста проекта совместного коммюнике, текст которого распространила канцелярия президента Франции.

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Тэги: ЛИВИЯ, СТОРОНЫ, ПЕРЕМИРИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]