Стороны конфликта в Ливии договорились о прекращении огня, готовы организовать выборы

Глава правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и противостоящий ему глава национальной армии маршал Халифа Хафтар на переговорах во Франции выразили готовность прекратить боевые действия, сообщило во вторник французское телевидение.
Кроме того, стороны конфликта выступили за то, чтобы провести выборы, как только это станет возможным.
"Мы привержены прекращению огня" и "мы берем на себя торжественную ответственность трудиться над проведением президентских и парламентских выборов", следует из текста проекта совместного коммюнике, текст которого распространила канцелярия президента Франции.
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