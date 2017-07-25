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ТЭК 25.07.2017 16:35

Производство химпродукции в Азербайджане в I полугодии увеличилось на 22%

Химические предприятия Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года увеличили объем производства по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 22,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За отчетный период в республике произведено химической, фармацевтической, резиновой и пластмассовой продукции на общую сумму 362,7 млн манатов. При этом рост объема производства химпродукции в I-ом полугодии 2017 года составил 22,4%, резиновых и пластмассовых изделий – 48,5%. Производство фармацевтической продукции выросло в 2,3 раза», - отметили в комитете.

Согласно статданным, в I-ом полугодии 2017 года рост зафиксирован в производстве азота на 0,7%, до 11 млн 172,6 тыс. кубометров, пропилена – на 0,6% - до 28 тыс. тонн, полиэтилена – на 2,7% - до 53,7 тыс. тонн, этилена – на 2,5% - до 55,3 тыс. тонн, изопропилового спирта – на 27,8% - до 7 тыс. 880,2 тонн, метанола – в 7 раз - до 93,7 тыс. тонн, лакокрасочной продукции – на 37,6% - до 4 тыс. 75,5 тонн.

Спад в указанный период имел место в производстве йода – на 1,7% - до 94,8 тонн, кислорода – на 70,6% - до 1 млн 522,4 тыс. кубометров, прочих органических композиционных растворителей – на 48,6% - до 4 тыс. 361 тонн.

Н.Аббасова

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Тэги: ХИМПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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