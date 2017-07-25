Новый фильм про Джеймса Бонда выйдет в ноябре 2019 года

Новый, 25-й по счету фильм про агента Джеймса Бонда выйдет на экраны в США 8 ноября 2019 года, говорится в пресс-релизе киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и продюсерской компании Eon Production.
Сценарий к фильму напишут Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над последними шестью частями франшизы.
Кто станет режиссером и исполнителем главной роли, не сообщается, однако ранее The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что агента 007 вновь сыграет британец Дэниэл Крэйг.
Между тем после премьеры последнего фильма, "Спектр", 49-летний актер заявил: "Я скорее порежу себе вены, чем сыграю в еще одном фильме про Бонда. C ролью покончено. Мне хочется двигаться дальше". СМИ сообщали, что за съемку в еще двух картинах про спецагента ему пообещали гонорар в размере $150 млн.
Азербайджанские танкисты в АрМИ-2017 выступят 29 июля
Армения избегает субстантивных переговоров по Карабаху – глава МИД Азербайджана
Армения в очередной раз применила боевой БПЛА в зоне карабахского конфликта, ранен азербайджанский солдат, заявляют в Баку
Президент Алиев распорядился создать Гаджигабульскую промзону
Курс манат/доллар на 26 июля - 1,701 AZN/$1
Морские порты Азербайджана в I полугодии перевалку грузов в 1,4 раза
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Украинские и британские моряки провели занятия по "достижению совместимости" на эсминце "Duncan"
По сравнению с прошлым годом число мирных граждан, пострадавших в Донбассе, увеличилось на 50% - СММ ОБСЕ
Bosch и Daimler показали беспилотную парковку автомобиля в реальных условиях
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»