Эрдоган объявил о подписании соглашения с Россией о поставках С-400

Россия и Турция подписали соглашение по поставкам зенитных ракетных систем С-400, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



По сообщению турецких СМИ, Р.Эрдоган сообщил об этом в ходе выступления в Анкаре.



"Были сделаны демарши с Россией по этому вопросу. Подписаны соглашения. С божьей помощью, мы увидим ракеты С-400 в нашей стране и будем совместно их производить", - сказал президент, обращаясь к депутатам парламента.



Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сказал "Интерфаксу" на прошлой неделе на авиасалоне "МАКС", что Москва и Анкара продолжают переговоры по поводу поставок передовой российской системы противовоздушной обороны С-400.



"Переговоры по данной тематике с Турцией продолжаются, хотя, как известно, принципиальное решение сторонами принято", - сказал он.



Возможный контракт не предполагает производство С-400 на территории Турции, сказал журналистам на "МАКСЕ" глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.



"Технические вопросы завершены, но необходимо решить чисто административные вопросы, которые с одной стороны должно решить правительство Турции, чтобы контракт вступил в силу, с другой стороны, мы тоже должны это сделать. Ну и вопрос финансовый", - сказал глава "Ростеха".



Ранее в июле в ряде СМИ появились сообщения о том, что Турция может купить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 за $2,5 млрд.



Контракт на поставку Турции ЗРС С-400 согласован, сообщил 29 июня помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. "Контракт согласован, вопрос по кредиту пока не решен", - сказал он.



Речи о выдаче кредита Турции на покупку С-400 в настоящее время не ведется, заявил 30 июня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "На сегодняшний день речь не идет о кредите. У них есть свои средства", - сказал Д.Мантуров.



21 июня генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал, что сделка по поставкам Турции систем С-400 находится в стадии контрактных переговоров.



ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.



Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.



ЗРС С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы "Хмеймим" в Сирии.