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Внешняя политика 25.07.2017 17:04

Азербайджанские танкисты в АрМИ-2017 выступят 29 июля

Азербайджанские танкисты выступят в международном армейском конкурсе «Танковый биатлон» 29 июля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Всего в конкурсе «Танковый биатлон» принимает участие 19 команд из Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, России, Сербии, Таджикистана и Уганды.

По результатам жеребьевки команд и танковых экипажей, участвующих в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр – 2017, азербайджанские танкисты выступят в первом заезде, который состоится 29 июля.

Финальная эстафета конкурса пройдет в день закрытия Игр, 12 августа.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа в России, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Китае по 28 различным дисциплинам.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]