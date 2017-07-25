Азербайджанские танкисты в АрМИ-2017 выступят 29 июля

Азербайджанские танкисты выступят в международном армейском конкурсе «Танковый биатлон» 29 июля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Всего в конкурсе «Танковый биатлон» принимает участие 19 команд из Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, России, Сербии, Таджикистана и Уганды.
По результатам жеребьевки команд и танковых экипажей, участвующих в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр – 2017, азербайджанские танкисты выступят в первом заезде, который состоится 29 июля.
Финальная эстафета конкурса пройдет в день закрытия Игр, 12 августа.
АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа в России, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Китае по 28 различным дисциплинам.
Р.Бабаев
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