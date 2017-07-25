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Регион 25.07.2017 17:48

Более 10 тысяч человек в трёх регионах РФ привлечены к внезапной проверке боеготовности ЦВО


25.07.2017 16:00:49 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Оренбургской, Самарской и Пензенской областях проходит масштабная проверка боевой готовности подразделений с привлечением более 10 тыс. военнослужащих, информирует Минобороны РФ.

"Личный состав отрабатывает действия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей в назначенные районы, переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления", - сказано в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

Проверка продлится в течение недели, говорится в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

Задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения, сообщает штаб округа.

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Тэги: РОССИЯ, ЦЕНТР, ВОЙСКА, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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