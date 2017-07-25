Более 10 тысяч человек в трёх регионах РФ привлечены к внезапной проверке боеготовности ЦВО

25.07.2017 16:00:49 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА
Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Оренбургской, Самарской и Пензенской областях проходит масштабная проверка боевой готовности подразделений с привлечением более 10 тыс. военнослужащих, информирует Минобороны РФ.
"Личный состав отрабатывает действия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей в назначенные районы, переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления", - сказано в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).
Проверка продлится в течение недели, говорится в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.
Задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения, сообщает штаб округа.
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