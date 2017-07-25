Турции в свое время не удалось договориться с США о закупке ракетных систем, пришлось начать переговоры с Москвой - Эрдоган

Стамбул. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил во вторник, что покупка зенитных ракетных систем С-400 у России не должна вызывать беспокойство у США.



"Почему все это может вызвать напряжение? Наша страна должна искать идеальные пути для собственной безопасности", - заявил он во вторник, выступая в Анкаре.



При этом он напомнил, что Греция является членом НАТО и уже "многие годы использует системы С-300".

Р.Эрдоган подчеркнул, что Турции в свое время не удалось достичь сотрудничества с США по закупке ракетных систем. Он добавил, что именно поэтому Турции пришлось искать альтернативы и начать переговоры с Россией.



Ранее во вторник президент Турции сообщил, что Москва и Анкара подписали соглашение по поставкам зенитных ракетных систем С-400.



