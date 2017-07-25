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Регион 25.07.2017 17:22

Турции в свое время не удалось договориться с США о закупке ракетных систем, пришлось начать переговоры с Москвой - Эрдоган

Стамбул. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил во вторник, что покупка зенитных ракетных систем С-400 у России не должна вызывать беспокойство у США.

"Почему все это может вызвать напряжение? Наша страна должна искать идеальные пути для собственной безопасности", - заявил он во вторник, выступая в Анкаре.

При этом он напомнил, что Греция является членом НАТО и уже "многие годы использует системы С-300".
Р.Эрдоган подчеркнул, что Турции в свое время не удалось достичь сотрудничества с США по закупке ракетных систем. Он добавил, что именно поэтому Турции пришлось искать альтернативы и начать переговоры с Россией.

Ранее во вторник президент Турции сообщил, что Москва и Анкара подписали соглашение по поставкам зенитных ракетных систем С-400.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, С400, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]