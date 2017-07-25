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Дальнее зарубежье 25.07.2017 18:01

Трамп заявил о работе над "крупным торговым соглашением" между США и Британией

Президент США Дональд Трамп сообщил, что работает над крупным соглашением о свободной торговле между США и Великобританией.

"Работаю над крупным соглашением о свободной торговле с Великобританией. Оно может быть очень большим и впечатляющим. Новые рабочие места! ЕС (при выстраивании торговых отношений с США - ИФ) применяет протекционизм. Хватит!" - написал он во вторник в своем "Твиттере".

В ходе саммита G7 Д.Трамп по итогам встречи с премьер-министром Британии Терезой Мэй заявил, что ожидает заключения соглашения о свободной торговле между США и Великобританией "очень, очень быстро", и выразил надежду, что оно окажется "значительным, мощным и грандиозным для обеих стран".

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]