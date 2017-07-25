Президент США Дональд Трамп сообщил, что работает над крупным соглашением о свободной торговле между США и Великобританией.
"Работаю над крупным соглашением о свободной торговле с Великобританией. Оно может быть очень большим и впечатляющим. Новые рабочие места! ЕС (при выстраивании торговых отношений с США - ИФ) применяет протекционизм. Хватит!" - написал он во вторник в своем "Твиттере".
В ходе саммита G7 Д.Трамп по итогам встречи с премьер-министром Британии Терезой Мэй заявил, что ожидает заключения соглашения о свободной торговле между США и Великобританией "очень, очень быстро", и выразил надежду, что оно окажется "значительным, мощным и грандиозным для обеих стран".
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