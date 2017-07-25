Украинский суд оставил под стражей до середины сентября подозреваемого в соучастии в убийстве экс-депутата Думы Вороненкова

Апелляционный суд Киева оставил в силе определение Голосеевского районного суда Киева от 16 июня о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении добровольца Ярослава Тарасенко, подозреваемого в соучастии в убийстве бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова.



Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение было принято во вторник.



Апелляционный суд отказал защите Я.Тарасенко в изменении безальтернативной меры пресечения в виде ареста сроком до 13 сентября.



Я.Тарасенко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он был задержан 16 июня.



Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.



По информации народного депутата Украины (фракция "Народный фронт") Антона Геращенко, убийца - агент российских спецслужб, внедренный в украинские силовые структуры, Павел Паршов. Служба безопасности Украины проверяет эту информацию.



У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления.