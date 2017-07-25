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Регион 25.07.2017 18:16

Украинский суд оставил под стражей до середины сентября подозреваемого в соучастии в убийстве экс-депутата Думы Вороненкова

Апелляционный суд Киева оставил в силе определение Голосеевского районного суда Киева от 16 июня о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении добровольца Ярослава Тарасенко, подозреваемого в соучастии в убийстве бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова.

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение было принято во вторник.

Апелляционный суд отказал защите Я.Тарасенко в изменении безальтернативной меры пресечения в виде ареста сроком до 13 сентября.

Я.Тарасенко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он был задержан 16 июня.

Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

По информации народного депутата Украины (фракция "Народный фронт") Антона Геращенко, убийца - агент российских спецслужб, внедренный в украинские силовые структуры, Павел Паршов. Служба безопасности Украины проверяет эту информацию.

У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления.

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Тэги: УКРАИНА, ВОРОНЕНКОВ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]