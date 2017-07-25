Курс манат/доллар на 26 июля - 1,701 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 июля установил на уровне 1,701 манат/$1 (25 июля – 1,7012 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Н.Аббасова