Курс манат/доллар на 26 июля - 1,701 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 июля установил на уровне 1,701 манат/$1 (25 июля – 1,7012 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
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