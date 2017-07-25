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Дальнее зарубежье 25.07.2017 18:24

США при помощи политических аргументов продвигают в Европу свои дорогостоящие энергоносители - эксперт

США пытаются вынудить Европу покупать дорогой американский сланцевый газ, хотят потеснить российский "Газпром" на европейском энергетическом рынке, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что серьезно потеснить российских поставщиков газа в Европе Вашингтону вряд ли удастся.

"Торговые войны в энергетическом секторе уже идут, причем войны очень ожесточенные. Но в данном случае речь идет не об обычной экономической конкуренции. Фактически Соединенные Штаты пытаются политизировать энергетический сектор, вынуждая европейцев покупать дорогой американский сланцевый газ в обмен на согласие США поддерживать трансатлантическое единство в сфере безопасности", - сказал А.Кортунов "Интерфаксу", комментируя заявления президента США о поставках сланцевого газа в Восточную Европу, а также о возможном введении новых санкций в отношении РФ в сфере энергетики.

"То есть, европейцы должны расплачиваться за сохранение статус-кво в сфере безопасности субсидированием американских энергетических компаний", - пояснил директор РСМД.

По словам А.Кортунова, "выдавить Россию с европейского энергетического рынка в обозримом будущем не получится, и вряд ли Вашингтон ставит перед собой такую недостижимую цель". "Но потеснить "Газпром" хотелось бы",- заметил он.

"Впрочем, не думаю, что американская политика направлена исключительно против России. В случае успеха, она затронет интересы Норвегии, Алжира, Катара и других поставщиков газа на европейский рынок. Так что тут геоэкономики больше, чем геополитики", - отметил А.Кортунов.

Говоря о перспективах американского сланцевого газа в Европе А.Кортунов отметил, что он гораздо дороже российского, а также сжиженного газа Персидского залива.

"Нужны большие вложения в инфраструктуру, и, с точки зрения чистой экономической целесообразности, пока у американского газа сомнительные экспортные перспективы", - сказал эксперт. По его словам, именно поэтому в ход идут политические аргументы США.

"Хотите и дальше пользоваться американским "зонтиком безопасности" - платите за наш дорогой газ. Готовы ли европейцы принять эту логику, пока не вполне ясно. Во всяком случае, особого энтузиазма такая позиция США в европейских столицах не вызывает", - отметил А.Кортунов.

Он подчеркнул, что "более дорогие энергоносители автоматически означают снижение конкурентоспособности европейских экономик". "А в Европе с конкурентоспособностью и так проблем хватает", - заключил эксперт.

Как сообщалось, во вторник 25 июля члены палаты представителей США планируют провести голосование по законопроекту о дополнительных санкциях против РФ. Они коснутся ключевых отраслей российской экономики, в том числе энергетики. Некоторые санкции имеют целью российский нефтегазовый сектор.

Кроме занесенных в прежний законопроект санкций, связанных с Крымом и ситуацией на юго-востоке Украины, в этой версии законопроекта санкции предусмотрены в связи с Сирией и гипотетическим участием России в хакерских атаках на США. Из-за этого в санкционный список могут попасть министерство обороны и спецслужбы России.

Голосование будет проходить по процедуре, предусматривающей поддержку минимум двух третей членов палаты.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЕВРОПА


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