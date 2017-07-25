Специалисты Китая начали изучение системы регионализации РФ по болезням животных

Специалисты Центра здоровья животных и эпидемиологии Китая начали в РФ изучение системы регионализации территории страны по особо опасным болезням животным.
Как сообщает Россельхознадзор, китайские специалисты рассмотрят вопрос о признании регионализации по заразным болезням животных, в том числе по ящуру, африканской чуме свиней и нодулярному дерматиту. Эта работа продлится по 28 июля.
"Во вторник состоялась встреча в Россельхознадзоре, в ходе которой китайская сторона получила исчерпывающую информацию на поставленные вопросы", - говорится в сообщении.
Китайские специалисты также посетят ВНИИ защиты животных.
Визит проходит на основе договоренностей Россельхознадзора и Минсельхоза Китая.
Как сообщалось, в начале этого года Россельхознадзор провел регионализацию территории РФ по опасным болезням животных и определил статусы регионов по ним.
Как заявляла ранее служба, регионализация, прежде всего, будет сдерживать распространение по стране заразных болезней животных. Кроме того, она снимет ряд препятствий для экспорта российского мяса за рубеж: при наличии в определенных регионах опасных болезней животных страны-импортеры мяса будут запрещать поставки именно из этих регионов, а не из страны в целом.
РФ уже много лет ведет переговоры о поставках мяса в Китай, прежде всего свинины, но результата пока нет из-за неблагополучия ряда территорий по опасным болезням животных, прежде всего по африканской чуме свиней. В настоящее время на Дальнем Востоке реализуется ряд крупных свиноводческих проектов, целью которых, в том числе, является экспорт продукции в Китай.
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