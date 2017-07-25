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Происшествия 25.07.2017 18:05

Не менее шести человек погибли при обрушении здания на западе Индии

По меньшей мере. шесть человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в городе Мумбаи, сообщает во вторник сайт газеты "Хиндустан таймс".

На данный момент спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков около 20 человек.

По информации местных спасательных служб, еще около 40 человек могут оставаться под завалами. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

На первом этаже этого здания располагался центр медицинского обслуживания, в котором проводился ремонт. По некоторым данным, именно нарушения при ремонтных работах могли стать причиной обрушения.

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Тэги: ИНДИЯ, ЗДАНИЕ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]