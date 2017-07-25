Не менее шести человек погибли при обрушении здания на западе Индии

По меньшей мере. шесть человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в городе Мумбаи, сообщает во вторник сайт газеты "Хиндустан таймс".
На данный момент спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков около 20 человек.
По информации местных спасательных служб, еще около 40 человек могут оставаться под завалами. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.
На первом этаже этого здания располагался центр медицинского обслуживания, в котором проводился ремонт. По некоторым данным, именно нарушения при ремонтных работах могли стать причиной обрушения.
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