Президент Алиев распорядился создать Гаджигабульскую промзону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о создании Гаджигабульской промышленной зоны, говорится в сообщении на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства на территории зоны будут действовать предприятия, занимающиеся производством ненефтяной продукции, а также предоставлением услуг.
Организация и регулирование деятельности промышленной зоны поручено ООО «Азербайджанская инвестиционная компания».
Президент поручил кабинету министров Азербайджана в четырехмесячный срок предоставить ООО «Азербайджанская инвестиционная компания» в постоянное пользование 20 га земли на территории Гаджигабульского района с правом предоставления в аренду для деятельности промзоны.
Министерству экономики поручено принять необходимые меры по обеспечению организации деятельности промзоны, приведению земли в пригодное для использования состояние, созданию внешней и внутренней инфраструктуры и эффективному осуществлению предпринимательской деятельности на территории зоны. С этой целью глава государства распорядился выделить министерству 4 млн манатов из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете 2017 года.
Также министерству поручено обеспечить осуществление мер по организации деятельности, регулированию, развитию промзоны, определению приоритетных направлений по выпускаемой продукции.
А.Ахундов
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