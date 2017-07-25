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Бизнес и законодательство 25.07.2017 18:44

Президент Алиев распорядился создать Гаджигабульскую промзону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о создании Гаджигабульской промышленной зоны, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства на территории зоны будут действовать предприятия, занимающиеся производством ненефтяной продукции, а также предоставлением услуг.

Организация и регулирование деятельности промышленной зоны поручено ООО «Азербайджанская инвестиционная компания».

Президент поручил кабинету министров Азербайджана в четырехмесячный срок предоставить ООО «Азербайджанская инвестиционная компания» в постоянное пользование 20 га земли на территории Гаджигабульского района с правом предоставления в аренду для деятельности промзоны.

Министерству экономики поручено принять необходимые меры по обеспечению организации деятельности промзоны, приведению земли в пригодное для использования состояние, созданию внешней и внутренней инфраструктуры и эффективному осуществлению предпринимательской деятельности на территории зоны. С этой целью глава государства распорядился выделить министерству 4 млн манатов из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете 2017 года.

Также министерству поручено обеспечить осуществление мер по организации деятельности, регулированию, развитию промзоны, определению приоритетных направлений по выпускаемой продукции.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОМЗОНА, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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