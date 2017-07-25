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Дальнее зарубежье 25.07.2017 18:59

Bosch и Daimler показали беспилотную парковку автомобиля в реальных условиях

Германские компании Bosch и Daimler продемонстрировали беспилотную парковку автомобиля в реальных условиях в паркинге музея Mercedes-Benz в Штутгарте.

Как сообщается в пресс-релизе Bosch, теперь с помощью смартфона водитель может автоматически припарковать машину в нужном месте, не отслеживая при этом его передвижение.

Данный проект является первым в мире инфраструктурным решением для полностью автоматизированной службы парковки автомобилей в реальных условиях с водителями или без. С начала 2018 года посетители смогут опробовать этот сервис в паркинге музея после одобрения со стороны регулирующих органов.

Автоматизированный паркинг является важным шагом на пути к автономному вождению. Его создание стало возможным благодаря взаимодействию инфраструктуры интеллектуальной системы парковки от Bosch и автомобильных технологий Mercedes-Benz.

"Эпоха беспилотного вождения наступит быстрее, чем многие думают. Автоматизированная парковка в музее демонстрирует впечатляющий уровень развития технологий", - заявил руководитель отдела беспилотного вождения и активной безопасности компании Mercedes-Benz Майкл Хафнер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВТОМОБИЛИ, БЕСПИЛОТНИКИ, ПАРКОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]