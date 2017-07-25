Bosch и Daimler показали беспилотную парковку автомобиля в реальных условиях

Германские компании Bosch и Daimler продемонстрировали беспилотную парковку автомобиля в реальных условиях в паркинге музея Mercedes-Benz в Штутгарте.

Как сообщается в пресс-релизе Bosch, теперь с помощью смартфона водитель может автоматически припарковать машину в нужном месте, не отслеживая при этом его передвижение.

Данный проект является первым в мире инфраструктурным решением для полностью автоматизированной службы парковки автомобилей в реальных условиях с водителями или без. С начала 2018 года посетители смогут опробовать этот сервис в паркинге музея после одобрения со стороны регулирующих органов.

Автоматизированный паркинг является важным шагом на пути к автономному вождению. Его создание стало возможным благодаря взаимодействию инфраструктуры интеллектуальной системы парковки от Bosch и автомобильных технологий Mercedes-Benz.

"Эпоха беспилотного вождения наступит быстрее, чем многие думают. Автоматизированная парковка в музее демонстрирует впечатляющий уровень развития технологий", - заявил руководитель отдела беспилотного вождения и активной безопасности компании Mercedes-Benz Майкл Хафнер.