Bosch и Daimler показали беспилотную парковку автомобиля в реальных условиях

Германские компании Bosch и Daimler продемонстрировали беспилотную парковку автомобиля в реальных условиях в паркинге музея Mercedes-Benz в Штутгарте.
Как сообщается в пресс-релизе Bosch, теперь с помощью смартфона водитель может автоматически припарковать машину в нужном месте, не отслеживая при этом его передвижение.
Данный проект является первым в мире инфраструктурным решением для полностью автоматизированной службы парковки автомобилей в реальных условиях с водителями или без. С начала 2018 года посетители смогут опробовать этот сервис в паркинге музея после одобрения со стороны регулирующих органов.
Автоматизированный паркинг является важным шагом на пути к автономному вождению. Его создание стало возможным благодаря взаимодействию инфраструктуры интеллектуальной системы парковки от Bosch и автомобильных технологий Mercedes-Benz.
"Эпоха беспилотного вождения наступит быстрее, чем многие думают. Автоматизированная парковка в музее демонстрирует впечатляющий уровень развития технологий", - заявил руководитель отдела беспилотного вождения и активной безопасности компании Mercedes-Benz Майкл Хафнер.
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