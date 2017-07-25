По сравнению с прошлым годом число мирных граждан, пострадавших в Донбассе, увеличилось на 50% - СММ ОБСЕ

Количество мирных граждан, которые пострадали или погибли в ходе конфликта в Донбассе в нынешнем году, выросло на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"С начала года миссия зафиксировала 330 пострадавших среди гражданского населения. Значительная часть из них получила ранения или была убита осколками... И чтобы показать серьезность ситуации, я приведу такой пример: если сравнить количество пострадавших среди мирного населения в текущем году с аналогичным периодом прошлого года, мы увидим более чем 50-процентный рост", - подчеркнул А.Хуг в ходе брифинга в Одессе во вторник.

Он добавил, что наблюдатели СММ ОБСЕ ежедневно фиксируют сотни и даже тысячи случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенных минским соглашением вооружений.

"Например, 23 июля миссия зафиксировала более 850 случаев нарушения режима прекращения огня", - привел пример А.Хуг.

21 июля А.Хуг на пресс-конференции сообщил, что с начала 2017 года в результате конфликта в Донбассе погибли 59 мирных жителей, более 260 ранены.