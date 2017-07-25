Могерини: Турция - кандидат в ЕС и его стратегический партнер

Анкара являлась и остается кандидатом в члены Евросоюза, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во вторник на пресс-конференции после очередного раунда переговоров с турецким коллегой в Брюсселе.
"Мы обозначили сегодня общие приоритеты, над которыми будем вместе работать, - сообщила она. - Наша повестка дня очень трудна, и мы должны вместе искать решения проблем".
Ф.Могерини назвала диалог с турецкой стороной "очень открытым и продуктивным".
"Мы должны понимать, что Турция - одновременно и кандидат в ЕС, и стратегический партнер ЕС, хотя у нас есть также разные мнения и разные позиции", - подчеркнула она.
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