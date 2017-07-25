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Регион 25.07.2017 19:58

Могерини: Турция - кандидат в ЕС и его стратегический партнер

Анкара являлась и остается кандидатом в члены Евросоюза, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини во вторник на пресс-конференции после очередного раунда переговоров с турецким коллегой в Брюсселе.

"Мы обозначили сегодня общие приоритеты, над которыми будем вместе работать, - сообщила она. - Наша повестка дня очень трудна, и мы должны вместе искать решения проблем".

Ф.Могерини назвала диалог с турецкой стороной "очень открытым и продуктивным".

"Мы должны понимать, что Турция - одновременно и кандидат в ЕС, и стратегический партнер ЕС, хотя у нас есть также разные мнения и разные позиции", - подчеркнула она.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]