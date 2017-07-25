Глава МИД Турции ожидает скорого улучшения отношений с Германией

Турция работает над урегулированием возникших проблем в отношениях с Германией и надеется, что турецко-германские отношения улучшатся уже в ближайшие дни, заявил во вторник в Брюсселе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы вовсе не хотим вражды с Германией, там живут около 3 млн турок... Мы сейчас очень активно работаем с (главой МИД ФРГ) Зигмаром Габриелем", - сказал министр иностранных дел Турции на пресс-конференции после переговоров с верховным представителем ЕС Федерикой Могерини.

Турецкий министр, однако, подверг критике отношение к нему германской стороны, когда перед конституционным референдумом в Турции он пытался выступить перед турецкой общиной в Германии. Он обвинил Берлин в "двойных стандартах" по отношению к Анкаре, которая, по его словам, действует в рамках законов и борется против терроризма.