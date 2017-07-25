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Дальнее зарубежье 25.07.2017 20:20

Глава МИД Турции ожидает скорого улучшения отношений с Германией

Турция работает над урегулированием возникших проблем в отношениях с Германией и надеется, что турецко-германские отношения улучшатся уже в ближайшие дни, заявил во вторник в Брюсселе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы вовсе не хотим вражды с Германией, там живут около 3 млн турок... Мы сейчас очень активно работаем с (главой МИД ФРГ) Зигмаром Габриелем", - сказал министр иностранных дел Турции на пресс-конференции после переговоров с верховным представителем ЕС Федерикой Могерини.

Турецкий министр, однако, подверг критике отношение к нему германской стороны, когда перед конституционным референдумом в Турции он пытался выступить перед турецкой общиной в Германии. Он обвинил Берлин в "двойных стандартах" по отношению к Анкаре, которая, по его словам, действует в рамках законов и борется против терроризма.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ГЕРМАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]