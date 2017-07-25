Увольнение генпрокурора Сешнса является прерогативой Трампа - спикер Райан

Увольнение генпрокурора Джеффа Сешнса, как и других работников американской администрации, является прерогативой президента США Дональда Трампа, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне во вторник спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан.

"Президент решает вопросы в отношении его персонала, вы это знаете... Он представляет исполнительную власть, а мы - законодательную. Он решает, кто нанят, а кто уволен в исполнительной власти - это его прерогатива", - заявил П.Райан в ответ на вопрос о возможном скором увольнении Дж.Сешнса.

"Если у него (Д.Трампа - ИФ) есть какая-то обеспокоенность или вопросы, или проблемы в отношении генерального прокурора, я уверен, что он сам скажет ему об этом", - добавил спикер палаты представителей.

Ранее американские СМИ сообщили, что Д.Трамп может назначить на должность генпрокурора страны экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани вместо действующего главы минюста Дж.Сешнса.

Отмечалось, что Д.Трамп рассматривает подобную возможность, так как недоволен работой Дж.Сешнса.

В свою очередь президент США в своем "Твиттере" обвинил Дж.Сешнса в проявлении очень слабой позиции в деле, связанном с экс-госсекретарем США и соперником Д.Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.