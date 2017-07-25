Moody`s повысило долгосрочные депозитные рейтинги МБА до Caa1

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service повысило долгосрочные рейтинги депозитов Международного банка Азербайджана (МБА) в национальной и иностранной валютах до "Caa1" с "Caa2". Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам – позитивный.

Агентство также повысило рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте МБА до Caa2 с Caa3, рейтинг базовой кредитной оценки – до caa3 с ca, долгосрочную оценку риска контрагента – до B3(cr) с Caa1(cr). Прогноз по рейтингам долга – стабильный.

Moody`s также подтвердило краткосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте на уровне NP и краткосрочную оценку риска контрагента на уровне NP(cr).

Эти действия последовали за решением кредиторов МБА об одобрении плана реструктуризации его внешних обязательств и завершили процесс пересмотра рейтингов банка, который был начат 26 мая 2017 года, отмечается в сообщении агентства.

"Повышение рейтингов с положительным прогнозом отражает ожидания Moody`s по улучшению финансовых показателей банка после завершения реструктуризации его обязательств, но учитывает и неопределенные темпы восстановления банка. Moody`s считает, что план реструктуризации долга должен восстановить финансовые показатели банка, в частности капитал и качество активов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, иностранные кредиторы МБА на заседании 18 июля озвучили итоговое решение по плану реструктуризации его внешних обязательств на $3,34 млрд. Банку удалось получить согласие кредиторов, обладающих как минимум двумя третями от общего объема обязательств, для того, чтобы план был принят.

МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов