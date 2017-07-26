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СНГ 26.07.2017 08:45

Заявления о выдвижении на пост президента Киргизии подали уже 38 человек - ЦИК республики

Количество претендентов на пост президента Киргизии, подавших в ЦИК заявления о выдвижении своей кандидатуры, достигло 38 человек, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК Киргизии.

По данным ЦИК, 31 заявление подано о самовыдвижении кандидатами на должность главы государства, помимо этого в ЦИК поступило семь решений политических партий о выдвижении кандидатов.

"Среди 31 самовыдвиженца лидер оппозиционной партии "Республика", бывший премьер Омурбек Бабанов, бывший генеральный прокурор, Азимбек Бекназаров, экс-омбудсмен Турсунба Бакир уулу, также среди самовыдвиженцев есть несколько безработных, находящийся в СИЗО по обвинению в организации беспорядков экс-депутат Садыр Жапаров, один из лидеров правозащитного сектора республики Рита Карасартова", - пояснил представитель ЦИК.

Собеседник агентства добавил, что среди кандидатов, выдвинутых в президенты от политических партий, значатся лидер Партии коммунистов Исхак Масалиев, сопредседатели оппозиционной партии "Ата-Журт" (Отечество) Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келидибеков, лидер партии "Ак-Шумкар" (Белый сокол) Темир Сариев и премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый от пропрезидентской Социал-демократической партии.

В ЦИК также сообщили, что в среду начинается тестирование кандидатов на владение государственным киргизским языком. Первым тест должен проходить лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" депутат парламента Омурбек Текебаев, который содержится в СИЗО по обвинению в коррупции. Ожидается, что решение о допуске О.Текебаева к экзамену может быть принято до конца дня, и до 17.00 (14.00 мск) он сможет пройти тестирование.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Регистрация кандидатов должна завершиться 10 сентября.

Полномочия действующего президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕТЕНДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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