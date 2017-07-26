Самыми широкими санкциями в истории назвал спикер палаты представителей американского конгресса республиканец Пол Райан набор ограничительных мер в отношении России, которые содержатся в законопроекте, принятом палатой в ночь на среду по московскому времени.

"Законопроект, который только что был принят подавляющим числом голосов при поддержке обеих партий, предусматривает пакет самых широких санкций в истории", - говорится в заявлении спикера, распространенном после голосования в палате представителей.

По его словам, эти санкции призваны "закрутить гайки для наших самых опасных противников, чтобы обеспечить спокойствие Америке".

Помимо России законопроект предлагает ужесточить санкции также против Ирана и КНДР, эти три страны, как заявил П.Райан, представляют собой "многосторонние угрозы национальной безопасности США".

После одобрения палатой представителей законопроект должен быть рассмотрен и принят сенатом, после чего передан на подпись президенту. Он становится законом после подписания главой государства.

Председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер выразил надежду, что законопроект будет передан президенту Дональду Трампу и подписан им уже до конца текущей недели.

В то же время, как заявила официальный представитель администрации США Сара Сандерс, президент Д.Трамп согласен с санкциями в отношении РФ, Белый дом изучает законопроект, принятый палатой представителей американского конгресса.

"Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря.

В то же время, как отмечают СМИ, пока нет уверенности, что Д.Трамп подпишет его, поскольку документом в законодательном порядке ограничивается власть президента по отмене санкций в отношении других стран без ободрения конгрессом.