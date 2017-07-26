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Дальнее зарубежье 26.07.2017 09:48

Китай и США близки к договоренности по новым санкциям против КНДР - дипломаты

Пекин и Вашингтон близки к достижению соглашения по вопросу о новых санкциях СБ ООН в отношении Северной Кореи в ответ на последнее испытание баллистической ракеты, сообщил постпред КНР при ООН Лю Цзеи.

"Действительно, появился свет в конце туннеля, и мы работаем в этом направлении, но я не могу сказать, сколько времени потребуется, чтобы его достичь", - цитирует китайского дипломата в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Законопроект о новых санкциях против КНДР был подготовлен постпредством США почти сразу после проведенного Северной Кореей в начале июля испытания баллистической ракеты. В Вашингтоне и Пхеньяне ее назвали межконтинентальной. Российские эксперты оценили ее как ракету средней дальности.

После подготовки проекта резолюции представительства Китая и США в ООН начали переговоры по тексту и ограничительным для КНДР мерам.

Американский постпред Никки Хейли, со своей стороны, заявила: "Думаю, мы продвигаемся. Не так быстро, как нам бы хотелось, но предусмотрены реально жесткие санкции, и потому, считаю, над этим надо подумать".

По ее словам, китайская сторона проводит также консультации по проекту резолюции с российскими представителями, сообщает АП.

"Настоящей проверкой станет то, что они выработают вместе с Россией", - сказала дипломат.

Лю Цзеи отметил, что для согласования санкционных мер не имеет значения, какого класса ракета была испытана Северной Кореей, а также сообщил, что Китай подготовил свой проект резолюции, который поддержала российская сторона, и который включает в себя требования, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова и формирования механизма мира и стабильности в регионе.

"Мы надеемся, что остальные заинтересованные стороны последуют за нами, поскольку не видим альтернативы", - заявил постпред Китая.

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Тэги: США, КИТАЙ, ООН, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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