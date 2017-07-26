Китай и США близки к договоренности по новым санкциям против КНДР - дипломаты

Пекин и Вашингтон близки к достижению соглашения по вопросу о новых санкциях СБ ООН в отношении Северной Кореи в ответ на последнее испытание баллистической ракеты, сообщил постпред КНР при ООН Лю Цзеи.
"Действительно, появился свет в конце туннеля, и мы работаем в этом направлении, но я не могу сказать, сколько времени потребуется, чтобы его достичь", - цитирует китайского дипломата в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Законопроект о новых санкциях против КНДР был подготовлен постпредством США почти сразу после проведенного Северной Кореей в начале июля испытания баллистической ракеты. В Вашингтоне и Пхеньяне ее назвали межконтинентальной. Российские эксперты оценили ее как ракету средней дальности.
После подготовки проекта резолюции представительства Китая и США в ООН начали переговоры по тексту и ограничительным для КНДР мерам.
Американский постпред Никки Хейли, со своей стороны, заявила: "Думаю, мы продвигаемся. Не так быстро, как нам бы хотелось, но предусмотрены реально жесткие санкции, и потому, считаю, над этим надо подумать".
По ее словам, китайская сторона проводит также консультации по проекту резолюции с российскими представителями, сообщает АП.
"Настоящей проверкой станет то, что они выработают вместе с Россией", - сказала дипломат.
Лю Цзеи отметил, что для согласования санкционных мер не имеет значения, какого класса ракета была испытана Северной Кореей, а также сообщил, что Китай подготовил свой проект резолюции, который поддержала российская сторона, и который включает в себя требования, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова и формирования механизма мира и стабильности в регионе.
"Мы надеемся, что остальные заинтересованные стороны последуют за нами, поскольку не видим альтернативы", - заявил постпред Китая.
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