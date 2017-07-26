Трамп согласен с ужесточением санкций против России - Белый дом

Президент США Дональд Трамп согласен с санкциями в отношении РФ, Белый дом изучает законопроект о санкциях, принятый палатой представителей американского конгресса, заявила официальный представитель администрации США Сара Сандерс.

"Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря.

Как сообщалось, палата представителей конгресса одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против трех стран. Теперь он должен будет пройти слушания и голосование в сенате, и лишь потом поступить на подпись к президенту.

Как отмечают СМИ, пока нет уверенности, что Д.Трамп подпишет его, поскольку документом в законодательном порядке ограничивается власть президента по отмене санкций в отношении других стран без одобрения конгрессом.