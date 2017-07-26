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Дальнее зарубежье 26.07.2017 10:01

Трамп согласен с ужесточением санкций против России - Белый дом

Президент США Дональд Трамп согласен с санкциями в отношении РФ, Белый дом изучает законопроект о санкциях, принятый палатой представителей американского конгресса, заявила официальный представитель администрации США Сара Сандерс.

"Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря.

Как сообщалось, палата представителей конгресса одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против трех стран. Теперь он должен будет пройти слушания и голосование в сенате, и лишь потом поступить на подпись к президенту.

Как отмечают СМИ, пока нет уверенности, что Д.Трамп подпишет его, поскольку документом в законодательном порядке ограничивается власть президента по отмене санкций в отношении других стран без одобрения конгрессом.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]