Трамп согласен с ужесточением санкций против России - Белый дом

Президент США Дональд Трамп согласен с санкциями в отношении РФ, Белый дом изучает законопроект о санкциях, принятый палатой представителей американского конгресса, заявила официальный представитель администрации США Сара Сандерс.
"Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря.
Как сообщалось, палата представителей конгресса одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против трех стран. Теперь он должен будет пройти слушания и голосование в сенате, и лишь потом поступить на подпись к президенту.
Как отмечают СМИ, пока нет уверенности, что Д.Трамп подпишет его, поскольку документом в законодательном порядке ограничивается власть президента по отмене санкций в отношении других стран без одобрения конгрессом.
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