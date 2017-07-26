Палата представителей конгресса США приняла законопроект о новых санкциях против России

Палата представителей конгресса США во вторник проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также санкционные меры в отношении Ирана и КНДР.

Как передал корреспондент "Интерфакса", "за" проголосовали 419 конгрессменов, трое выступили против.

Голосование проходило по процедуре, предусматривающей поддержку минимум двух третей членов палаты (290 из 435).

Теперь санкционный законопроект будет передан обратно на голосование в сенат. В случае положительного решения сенаторов он ляжет на подпись президенту США Дональду Трампу.

ЧТО ПРЕДУСМОТРЕНО

Законопроект изначально предусматривал санкционное давление только на Иран, но затем в нем появились статьи, касающиеся России и Северной Кореи. Глава банковского комитета Сената США Майк Крэйпо в июне заявлял, что целью новых санкций является усиление экономического давления, поскольку "россияне научились жить рамках экономических ограничений существующего санкционного режима".

"Резюмируя, поправка выполняет четыре задачи: она усиливает и расширяет существующие санкции против России, она создает новые санкции против России, она переводит Конгресс на более высокий уровень, чем ранее, формируя механизм, благодаря которому отмена санкций против РФ будет возможна лишь в случае, если за эту меру проголосует Конгресс. Кроме того, она повышает возможности Минфина фиксировать незаконное финансирование, включая незаконные финансовые потоки, связанные с Россией", - заявлял сенатор.

Законопроект предполагает ужесточение уже существующих мер против России. Согласно тексту документа, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками, находящимися под секторальными санкциями, с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней.

Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора. Документ предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям под секторальными санкциями с 90 до 60 дней (эта норма несколько смягчилась по сравнению с первой версией законопроекта, где был прописан максимальный срок в 30 дней).

Также законопроект запрещает предоставление резидентами США товаров, услуг (кроме финансовых сервисов) и технологий для новых проектов по добыче нефти на шельфе Арктики и глубоководье, а также сланцевой нефти, в случае, если российские компании под секторальными санкциями владеют в проекте 33 и более процентов. Планка в 33% позволяет вывести из-под удара ряд проектов - например, "Сахалин-1", где оператором является Exxon, а "Роснефть" владеет 20%, или "Шах-Дениз" в Азербайджане (10% у "ЛУКОЙЛа").

Законопроект дает президенту США право вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование (в том числе в лизинг), технологии и услуги. Предельная сумма для таких транзакций в течение года - $5 млн.

В законопроекте о дополнительных санкциях есть отдельный параграф про "Северный поток 2" (две нитки газопровода через Балтийское море мощностью 55 млрд куб м.), по сравнению с первоначальной версией документа изменений он не претерпел, несмотря на опасения европейских компаний. В нем сказано, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта "из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине". Также США намерены помогать Украине и своим союзникам и партнерам в Европе "снижать зависимость от российских энергоресурсов, в особенности природного газа, который используется правительством РФ в качестве оружия, чтобы запугивать другие страны и влиять на них". Буквально за две недели до появления законопроекта о новых санкциях партнёры по проекту "Северный поток 2" подписали соглашение о дефицитном финансировании стройки, на тот случай, если не хватит проектного финансирования. Сделка была заключена 2 июня - на полях Петербургского международного экономического форума. В число участников сделки, помимо "Газпрома" и проектной компании Nord Stream 2 AG, входят европейские энергетические гиганты Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall.

Еще один запрет сформулирован так - инвестиция на сумму от $10 млн, если такая инвестиция прямо или косвенно дает России возможность приватизировать активы способом, который приносит "необоснованную выгоду" правительственным чиновникам, их близким и родственникам.

В документе также описывается новое положение, по которому президент США не сможет ослабить или отменить санкции против России без согласия Конгресса.

Отложенные последствия могут иметь сразу несколько пунктов нового законопроекта.

"Не позднее 180 дней после даты принятия закона министр финансов по итогам консультаций с директором национальной разведки и госсекретарем должен представить в соответствующие комитеты Конгресса отчет, детально описывающий потенциальный эффект расширения санкций за счет включения суверенного долга и всех возможных деривативных продуктов (привязанных к суверенному долгу РФ - ИФ)", - сказано в документе. Уже после того, как появилась первая редакция проекта, Россия разместила евробонды на $3 млрд, причем значительную долю выпуска приобрели инвесторы из США.

В те же сроки Минфин США должен представить отчет, содержащий информацию о "главных фигурах внешней политики и олигархах", их состоянии, взаимоотношениях с Владимиром Путиным "и другими членами российской правящей элиты", их афилированности с зарубежными юрлицами, а также подробные данные об "окологосударственных организациях". Минфин должен будет проанализировать последствия возможного введения санкций "российских олигархов, российских окологосударственных организаций, государственных компаний".

БИЗНЕС НЕДОВОЛЕН

На прошлой неделе законопроект раскритиковало американское бизнес-лобби в России. "Конкурентоспособность американских компаний в разных секторах экономики от промышленного производства до услуг ухудшится в результате принятия закона в том виде, в котором он подготовлен", - говорилось в заявлении главы Американо-российского делового совета (U.S.-Russia Business Council, USRBC) Дэна Расселла. Закон может снизить возможности американского бизнеса работать на российском рынке, предоставив тем самым преимущества их азиатским и американским конкурентам, полагает USRBC.

"Совет признает вызовы, перед которыми стоят члены обеих палат Конгресса, вырабатывая эффективные внешнеполитические ответные меры в отношении России. Однако мы призываем их тщательно обдумать положения законопроекта, который повредит американскому бизнесу больше, чем повредит России", - говорилось в заявлении.

"Бизнес-сообщество уверено, что опасения относительно конкурентоспособности США могут быть устранены путем внесения изменений в законопроект, чтобы он мог отвечать своим базовым целям, не нанося ущерба американским компаниям и американским работникам", - отмечалось в документе.

В ЕС ВСТРЕВОЖЕНЫ

Между тем в Еврокомиссии выразили озабоченность подготовленными американскими конгрессменами дополнительными санкциями против РФ.

По сообщению агентства "Блумберг", накануне представитель ЕК Маргаритис Схинас заявил, что у ЕС есть "опасения в связи с американскими мерам в отношении России".

Ранее газета "Файнэншл таймс" сообщила, что Евросоюз намерен ответить США на санкции против России в том случае, если планируемые новые ограничения в отношении российской экономики затронут интересы европейских компаний.

К тому, чтобы быть готовым к соответствующим ответным мерам призвал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в документе, который подготовлен к заседанию ЕК, запланированному на среду.

В документе, которым располагает издание, в частности, предлагается быть готовым к действиям в ближайшие дни в том случае, если антироссийские санкции США будут приняты без учета озабоченностей ЕС.

В МОСКВЕ ОЖИДАЮТ ОТ ЕС ПРАГМАТИЗМА

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что за новыми антироссийскими санкциями США стоит попытка американцев вытеснить Россию с европейских энергетических рынков и занять эту нишу.

"Евросоюз исходит из своих прагматических интересов и понимает, что такого рода экстерриториальные санкции могут нанести вред и европейским компаниям и европейскому бизнесу, чего они допустить не могут. Ведь за такого рода санкциями просматривается, в том числе попытка вытеснить Россию с энергетических рынков Европы, и занять эту нишу", - сказала В.Матвиенко в понедельник на пресс-конференции.

"Россия всегда была и есть надежным поставщиком, плюс транспортное плечо по транспортировке существенно ниже, да и цена ниже. Поэтому такая реакция Евросоюза, потому что это уже посягательство через экстерриториальное применение этих санкций на интересы европейских государств и компаний", - пояснила В.Матвиенко.

Она также выразила надежду, что ЕС свои позиции в этом вопросе отстоит.