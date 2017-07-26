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СНГ 26.07.2017 10:29

Производитель SSJ-100 опроверг информацию о поставках самолетов в Иран

Производитель региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 АО "Гражданские самолеты Сухого" опроверг появившуюся в иранских СМИ информацию о договоренностях по поставкам лайнеров в Иран.

Ранее во вторник иранское агентство ФАРС сообщило, что в рамках авиасалона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском был подписан контракт на поставку нескольких SSJ-100 в иранскую республику. Отмечалось, что в церемонии приняли участие высокопоставленные официальные лица оборонных ведомств Ирана и России.

"Мы не подтверждаем данную информацию", - сообщил "Интерфаксу" представитель ГСС.

Ранее в этом году министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Иран может купить 12 самолетов SSJ-100.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, САМОЛЕТЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]