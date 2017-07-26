Производитель SSJ-100 опроверг информацию о поставках самолетов в Иран

Производитель региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 АО "Гражданские самолеты Сухого" опроверг появившуюся в иранских СМИ информацию о договоренностях по поставкам лайнеров в Иран.

Ранее во вторник иранское агентство ФАРС сообщило, что в рамках авиасалона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском был подписан контракт на поставку нескольких SSJ-100 в иранскую республику. Отмечалось, что в церемонии приняли участие высокопоставленные официальные лица оборонных ведомств Ирана и России.

"Мы не подтверждаем данную информацию", - сообщил "Интерфаксу" представитель ГСС.

Ранее в этом году министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что Иран может купить 12 самолетов SSJ-100.