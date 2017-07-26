Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   1.9798 RUR   0.0284 GBR   2.214 TRY   0.4764

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 23° 33° 28 Июл 25° 34° 29 Июл 26° 35°

СНГ 26.07.2017 10:42

Обвиняемые в убийстве дагестанского полицейского предстанут перед судом

Завершено расследование дела о покушении на сотрудников правоохранительных органов, в котором обвиняются жители Дагестана Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"10 июля 2016 года Джамалутдинов и Бекболатов совместно с другими боевиками совершили посягательство на жизнь сотрудника отдела вневедомственной охраны по городу Каспийску управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Дагестану Магомеда Нурбагандова. Действуя с особым цинизмом, участники банды перед совершением убийства, рассматривая служебное удостоверение потерпевшего, требовали от него призвать своих коллег под видеозапись уйти с работы, но Магомед перед смертью призвал коллег продолжить работу, сказав "Работайте, братья!", - сказала С.Петренко.

Кроме этого следствием установлено, что в августе 2016 года на федеральной автодороге "Кавказ" около города Избербаш Бекболатов вместе с другими участниками банды совершили посягательство на жизнь двух инспекторов дорожно-патрульной службы МВД республики.

"В кратчайшие сроки следователями регионального СК России совместно с оперативными сотрудниками МВД были установлены все участники банды и задержаны обвиняемые, остальные шестеро участников, оказавших сопротивление при задержании, были ликвидированы", - отметила Петренко.

По данным представителя СКР, в ходе следствия установлено, что в 2016 году Бекболатов и Джамалутдинов вступили в незаконное вооруженное формирование, а затем в банду под руководством Магомеда Халимбекова, действовавшие на территории города Избербаш, Кабудахкентского и Сергокалинского районов.

"В составе банды они носили и хранили при себе огнестрельное оружие и боеприпасы к ним. Бекболатов прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности - приобрел знания, практические умения и навыки в ходе занятий по физической и психологической подготовке при изучении способов совершения преступлений, правил обращения с оружием и взрывными устройствами", - сказала С.Петренко.

Джамалутдинов и Бекболатов обвиняются в совершении преступлений по ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), ч. 1 ст. 209 (создание банды), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества), ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом), ч. 4 ст. 166 (неправомерно завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавила С. Петренко.

10 июля 2016 года четверо боевиков напали на Магомеда Нурбагандова и его родственников, которые отдыхали в лесополосе близ села Сергокала в Дагестане. Тогда боевики убили сначала двоюродного брата Магомеда - Абдурашида Нурбагандова, заступившегося за своего младшего брата. Затем преступники, узнав, что Магомед Нурбагандов - сотрудник МВД, поставили его на колени и потребовали, чтобы на камеру мобильного телефона призвал своих коллег уйти с работы в рядах полиции. В последнем обращении к своим коллегам Нурбагандов сказал: "Работайте, братья!". Тогда бандиты убили его выстрелом в голову.

7 сентября одного из этих боевиков силовики ликвидировали в городе Избербаше. При нем был телефон, на котором было записано обращение Нурбагандова к своим коллегам. Ещё одного из этих четырех боевиков силовики уничтожили в ходе спецоперации в тот же день в городе Махачкале. Оставшиеся двое были задержаны 9 сентября в городе Избербаше.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, президент России Владимир Путин присвоил Магомеду Нурбагандову звание Героя России посмертно. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Абдурашид Нурбагандов посмертно награжден орденом Мужества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, УБИЙСТВО, СУД


Похожие новости


19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Дагестане, один из них госпитализирован - медики Один подросток найден мертвым в Каспийском море в Дагестане, еще двоих ищут спасатели МЧС Режим ЧС введен в 4-х районах Дагестана из-за нашествия саранчи Транснефть видит риски прекращения транзита нефти через Махачкалу и уход в Азербайджан и Грузию Четыре человека стали жертвами ДТП в Дагестане Около 900 жителей Дагестана воюют в Сирии на стороне ИГИЛ - МВД республики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]