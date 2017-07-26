Пожарные эвакуировали в Баку 20 жильцов здания, в котором возник пожар

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 20 жильцов многоэтажного жилого здания в Баку, в котором во вторник вечером возник пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«На уровне 10-11 этажей расположенного в Ясамальском районе Баку многоэтажного дома загорелись электрические кабели», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место возгорания пожарники спасли троих и эвакуировали 20 жильцов дома и предотвратили опасность проникновения огня в квартиры. Троим пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь

Пожар потушен в 00:56 часов в понедельник.

Р.Бабаев