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Происшествия 26.07.2017 09:06

Пожарные эвакуировали в Баку 20 жильцов здания, в котором возник пожар

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 20 жильцов многоэтажного жилого здания в Баку, в котором во вторник вечером возник пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«На уровне 10-11 этажей расположенного в Ясамальском районе Баку многоэтажного дома загорелись электрические кабели», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место возгорания пожарники спасли троих и эвакуировали 20 жильцов дома и предотвратили опасность проникновения огня в квартиры. Троим пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь

Пожар потушен в 00:56 часов в понедельник.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЖАР, ЖИЛЬЦЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]