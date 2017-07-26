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СНГ 26.07.2017 10:58

Учения по отражению ударов воздушного противника проводят на Каспии корабли ВМФ России

Экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" Каспийской флотилии проводят учения по отражению ударов воздушного противника, сообщает в среду штаб Южного военного округа (ЮВО).

"Эти учения - один из эпизодов, который будет показан жителям и гостям города Астрахань в ходе празднования Дня Военно-морского флота России МФ 30 июля 2017 года", - сказано в сообщении пресс-службы ЮВО, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Артиллеристы, отражая атаку условного воздушного противника, выполняют тренировки с ведением огня холостыми боеприпасами из скорострельных пушек и систем зенитного огня.

Также в ходе учений "личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с боевыми расчётами корабельной артиллерии отрабатывает постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, активирует средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника", говорится в пресс-релизе.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ВМФ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]