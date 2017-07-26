Учения по отражению ударов воздушного противника проводят на Каспии корабли ВМФ России

Экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" Каспийской флотилии проводят учения по отражению ударов воздушного противника, сообщает в среду штаб Южного военного округа (ЮВО).
"Эти учения - один из эпизодов, который будет показан жителям и гостям города Астрахань в ходе празднования Дня Военно-морского флота России МФ 30 июля 2017 года", - сказано в сообщении пресс-службы ЮВО, поступившем в "Интерфакс-АВН".
Артиллеристы, отражая атаку условного воздушного противника, выполняют тренировки с ведением огня холостыми боеприпасами из скорострельных пушек и систем зенитного огня.
Также в ходе учений "личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с боевыми расчётами корабельной артиллерии отрабатывает постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, активирует средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника", говорится в пресс-релизе.
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