Учения по отражению ударов воздушного противника проводят на Каспии корабли ВМФ России

Экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" Каспийской флотилии проводят учения по отражению ударов воздушного противника, сообщает в среду штаб Южного военного округа (ЮВО).

"Эти учения - один из эпизодов, который будет показан жителям и гостям города Астрахань в ходе празднования Дня Военно-морского флота России МФ 30 июля 2017 года", - сказано в сообщении пресс-службы ЮВО, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Артиллеристы, отражая атаку условного воздушного противника, выполняют тренировки с ведением огня холостыми боеприпасами из скорострельных пушек и систем зенитного огня.

Также в ходе учений "личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с боевыми расчётами корабельной артиллерии отрабатывает постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, активирует средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника", говорится в пресс-релизе.