Нефть продолжает дорожать после резкого скачка накануне, цена Brent выросла до $50,59 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в среду после максимального с начала 2017 года скачка по итогам предыдущей сессии.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск поднялась на $0,39 (0,78%) - до $50,59 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы подорожали на $1,6 (3,29%) - до $50,20 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,48 (1%) - до $48,37 за баррель. Контракт подорожал на $1,55 (3,34%) - до $47,89 за баррель по итогам предыдущей сессии.
Внимание рынка в среду направлено на отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.
Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, указали на сокращение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 10,2 млн баррелей, что в 4 раза превышает прогнозируемое экспертами снижение, пишет MarketWatch.
Если данные Минэнерго подтвердят оценки API, рост цен на нефть ускорится, отмечает аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.
Минэнерго опубликует отчет о запасах нефти в США за прошлую неделю в среду в 17:30 мск.
Росту цен на нефть во вторник способствовало заявление главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей меньше, чем годом ранее.
Поддержку рынку также оказала информация, что Нигерия, освобожденная от участия в соглашении о сокращении производства нефти, готова ограничить добычу уровнем в 1,8 млн баррелей в сутки. Согласно последним данным ОПЕК, в настоящее время добыча нефти в Нигерии составляет порядка 1,64 млн б/с.
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