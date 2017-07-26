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Регион 26.07.2017 11:15

В Казахстане планируют до конца года подготовить стандарт казахского алфавита на латинице

В текущем году специальная рабочая группа должна подготовить наиболее приемлемый вариант казахского алфавита на латинице, сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев.

"Что касается перехода на латиницу, это важный проект, здесь важно быть осторожными, не ошибиться. В этом году, единственное, что нужно сделать, это принять какой-то приемлемый для всех алфавит, подготовить несколько вариантов, их все обсудить и принять какой-то", - сказал он на брифинге в среду в Астане.

Далее, по словам Е.Сагадиева, будет выстроен план работы по переходу казахского языка на латиницу.

"Специальная комиссия создана, она работает", - отметил министр.

В апреле текущего года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. По словам Н.Назарбаева, в ближайшие два года необходимо провести организационные и методические работы по переходу на латиницу. При этом глава государства заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.

13 апреля рабочая группа, созданная министерством образования и науки Казахстана, приступила к работе по переводу казахского алфавита на латинскую графику.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛФАВИТ, ЛАТИНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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