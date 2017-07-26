В Казахстане планируют до конца года подготовить стандарт казахского алфавита на латинице

В текущем году специальная рабочая группа должна подготовить наиболее приемлемый вариант казахского алфавита на латинице, сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев.
"Что касается перехода на латиницу, это важный проект, здесь важно быть осторожными, не ошибиться. В этом году, единственное, что нужно сделать, это принять какой-то приемлемый для всех алфавит, подготовить несколько вариантов, их все обсудить и принять какой-то", - сказал он на брифинге в среду в Астане.
Далее, по словам Е.Сагадиева, будет выстроен план работы по переходу казахского языка на латиницу.
"Специальная комиссия создана, она работает", - отметил министр.
В апреле текущего года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. По словам Н.Назарбаева, в ближайшие два года необходимо провести организационные и методические работы по переходу на латиницу. При этом глава государства заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.
13 апреля рабочая группа, созданная министерством образования и науки Казахстана, приступила к работе по переводу казахского алфавита на латинскую графику.
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