Режим чрезвычайной ситуации введен в Ханты-Мансийском автономном округе из-за природных пожаров

Исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин подписал распоряжение о введении на территории автономного округа режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Чрезвычайная ситуация, связанная с пожарами, возникла на территориях Березовского и Белоярского районов.



В ближайшее время будет создан оперативный штаб. Руководителям муниципалитетов рекомендовано ввести в действие план по предупреждению и ликвидации природных и техногенных ЧС.



В окружном департаменте недропользования и природных ресурсов агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что к утру 26 июля в регионе зарегистрировано 35 лесных пожаров на площади около 4 тыс. га.



"Из этих пожаров 28 - действующие, 7 локализованы, угрозы населенным пунктам нет", - отметил собеседник агентства.



Ранее сообщалось, что 23 июля в Белоярском районе был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Кроме того, особый противопожарный режим действует в Октябрьском, Ханты-Мансийском и Березовском районах.



Режим ЧС из-за природных пожаров действует также в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе.