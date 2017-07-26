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Происшествия 26.07.2017 11:30

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ханты-Мансийском автономном округе из-за природных пожаров

Исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин подписал распоряжение о введении на территории автономного округа режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чрезвычайная ситуация, связанная с пожарами, возникла на территориях Березовского и Белоярского районов.

В ближайшее время будет создан оперативный штаб. Руководителям муниципалитетов рекомендовано ввести в действие план по предупреждению и ликвидации природных и техногенных ЧС.

В окружном департаменте недропользования и природных ресурсов агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что к утру 26 июля в регионе зарегистрировано 35 лесных пожаров на площади около 4 тыс. га.

"Из этих пожаров 28 - действующие, 7 локализованы, угрозы населенным пунктам нет", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 23 июля в Белоярском районе был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Кроме того, особый противопожарный режим действует в Октябрьском, Ханты-Мансийском и Березовском районах.

Режим ЧС из-за природных пожаров действует также в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе.

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Тэги: РОССИЯ, ХМАО, ПОЖАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]