Moody′s подтвердил рейтинг азербайджанского Kapital Bank на уровне Ba3

Международное рейтинговое агентство Moody′s Investor Service по итогам очередной оценки подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг в местной и иностранной валюте азербайджанского "Kapital Bank" на уровне “Ba3”, отмечается сообщении банка.

Нынешняя базовая оценка кредитоспособности (BCA) Kapital Bank подтверждена на уровне “b1”, Агентство подтвердило долгосрочную оценку риска контрагентов на уровне Ba2 (cr), краткосрочная оценка риска контрагентов подтверждена на уровне “Not Prime (cr)”.

«Несмотря на сложную операционную среду, Kapital Bank в ближайший год сохранит свою прибыльность, так как его показатели находятся на хорошем уровне. Выдача кредитов корпоративным клиентам, сотрудникам государственных структур, получателям бюджетных средств, а также другим платежеспособным клиентам смягчает риски, связанные с кредитами Банка. Подверженность же Kapital Bank валютному риску по сравнению с другими банками является умеренным», - отмечается в сообщении со ссылкой на заключение агентства.

По результатам 2016 года активы банка увеличились на 53,3% - до 3,1 млрд. манатов, кредиты, выданные клиентам, увеличились на 9,1% - до 1,3 млрд. манатов. Общая сумма срочных вкладов населения в Kapital Bank увеличилась на 30% и составила 593,6 млн. манатов.

Чистая прибыль банка составила 52,4 млн. манатов, уставной капитал - 185,8 млн манатов, капитал – 282,1 млн. манатов.

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

А.Азизов