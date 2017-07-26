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Дальнее зарубежье 26.07.2017 11:45

Порошенко высказался в поддержку американских санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Палаты представителей Конгресса США по санкциям против России.

"Важное решение Конгресса США относительно санкций против РФ при мощной двухпартийной поддержке", написал П.Порошенко в среду в Твиттере.

Палата представителей Конгресса США минувшей ночью по московскому времени проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также санкционные меры в отношении Ирана и КНДР. За проект проголосовали 419 конгрессменов, трое выступили против, голосование проходило по процедуре, предусматривающей поддержку минимум двух третей членов палаты (290 из 435).

Теперь санкционный законопроект будет возвращен на голосование в сенат. В случае положительного решения сенаторов он пойдет на подпись президенту США Дональду Трампу.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, США, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]