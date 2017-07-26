Порошенко высказался в поддержку американских санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Палаты представителей Конгресса США по санкциям против России.
"Важное решение Конгресса США относительно санкций против РФ при мощной двухпартийной поддержке", написал П.Порошенко в среду в Твиттере.
Палата представителей Конгресса США минувшей ночью по московскому времени проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также санкционные меры в отношении Ирана и КНДР. За проект проголосовали 419 конгрессменов, трое выступили против, голосование проходило по процедуре, предусматривающей поддержку минимум двух третей членов палаты (290 из 435).
Теперь санкционный законопроект будет возвращен на голосование в сенат. В случае положительного решения сенаторов он пойдет на подпись президенту США Дональду Трампу.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 128 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджанские танкисты в АрМИ-2017 выступят 29 июля
Армения избегает субстантивных переговоров по Карабаху – глава МИД Азербайджана
АЖД отбирает подрядчика по подготовке техзадания для автоматизации процесса перевозки
Etihad Airways может открыть авиарейс Баку - Абу-Даби
Moody′s подтвердил рейтинг азербайджанского Kapital Bank на уровне Ba3
Число отравившихся в детском лагере на западе Украины возросло до 34 человек, большинство из них иностранцы
Бывший владелец сети быстрого питания «Чудо печка» арестован за финансовые махинации - Генпрокуратура Азербайджана
На юге Франции эвакуировали 10 тыс. человек из-за природных пожаров
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»