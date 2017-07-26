Порошенко высказался в поддержку американских санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Палаты представителей Конгресса США по санкциям против России.



"Важное решение Конгресса США относительно санкций против РФ при мощной двухпартийной поддержке", написал П.Порошенко в среду в Твиттере.



Палата представителей Конгресса США минувшей ночью по московскому времени проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также санкционные меры в отношении Ирана и КНДР. За проект проголосовали 419 конгрессменов, трое выступили против, голосование проходило по процедуре, предусматривающей поддержку минимум двух третей членов палаты (290 из 435).



Теперь санкционный законопроект будет возвращен на голосование в сенат. В случае положительного решения сенаторов он пойдет на подпись президенту США Дональду Трампу.