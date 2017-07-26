На юге Франции эвакуировали 10 тыс. человек из-за природных пожаров

Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных лесных пожаров на юге Франции, сообщает в среду газета "Фигаро" со ссылкой на местные власти.
"Эвакуация как минимум 10 тыс. человек последовала из-за опасного распространения огня", - заявил представитель пожарной команды, которая работает над тушением огня близ коммуны Борм-ле-Мимоза в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег.
По данным министерства внутренних дел страны, на борьбу со стихией брошены 19 самолетов и более 4 тыс. пожарных и военных.
Ситуация осложняется сухой и жаркой погодой, а также сильным ветром. Лесные пожары бушуют близ популярных курортных мест - Ниццы и Сен-Тропе.
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