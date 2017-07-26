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Происшествия 26.07.2017 11:55

На юге Франции эвакуировали 10 тыс. человек из-за природных пожаров

Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных лесных пожаров на юге Франции, сообщает в среду газета "Фигаро" со ссылкой на местные власти.

"Эвакуация как минимум 10 тыс. человек последовала из-за опасного распространения огня", - заявил представитель пожарной команды, которая работает над тушением огня близ коммуны Борм-ле-Мимоза в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег.

По данным министерства внутренних дел страны, на борьбу со стихией брошены 19 самолетов и более 4 тыс. пожарных и военных.

Ситуация осложняется сухой и жаркой погодой, а также сильным ветром. Лесные пожары бушуют близ популярных курортных мест - Ниццы и Сен-Тропе.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]