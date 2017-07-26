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Туризм 26.07.2017 11:01

Минкультуры вновь пытается отобрать подрядчика на подготовку Генплана развития Хызы-Хачмазской туристической и рекреационной зоны

Министерство культуры и туризма Азербайджана вновь отбирает подрядчика по подготовке Генерального плана развития Хызы-Хачмазской туристической и рекреационной зоны, отмечается в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 350 манат. В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и материальными возможностями.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 8 сентября 2017 года. Тендерная процедура состоится 11 сентября.

Это второй тендер, проводимый Минкультуры и туризма на отбор подрядчика для разработки Генплана развития Хызы-Хачмазской туристической и рекреационной зоны. Первый был объявлен в мае 2017 года, но безрезультатно.

Как сообщалось, под создание Хызы-Хачмазской туристической и рекреационной зоны отведена территория площадью 82 тыс. га (в том числе в Хызынском районе территория в 7 тыс. 969,22 га, в Сиазаньском районе - 14 тыс. 365,44 га, в Шабранском районе – 25 тыс. 833,78 га, в Хачмазском – 33 тыс. 832,4 га).

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРИЗМ, ГЕНПЛАН, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]