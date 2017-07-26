Минкультуры вновь пытается отобрать подрядчика на подготовку Генплана развития Хызы-Хачмазской туристической и рекреационной зоны

Министерство культуры и туризма Азербайджана вновь отбирает подрядчика по подготовке Генерального плана развития Хызы-Хачмазской туристической и рекреационной зоны, отмечается в объявлении ведомства.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 350 манат. В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и материальными возможностями.
Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 8 сентября 2017 года. Тендерная процедура состоится 11 сентября.
Это второй тендер, проводимый Минкультуры и туризма на отбор подрядчика для разработки Генплана развития Хызы-Хачмазской туристической и рекреационной зоны. Первый был объявлен в мае 2017 года, но безрезультатно.
Как сообщалось, под создание Хызы-Хачмазской туристической и рекреационной зоны отведена территория площадью 82 тыс. га (в том числе в Хызынском районе территория в 7 тыс. 969,22 га, в Сиазаньском районе - 14 тыс. 365,44 га, в Шабранском районе – 25 тыс. 833,78 га, в Хачмазском – 33 тыс. 832,4 га).
Н.Аббасова
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