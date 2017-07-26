Etihad Airways может открыть авиарейс Баку - Абу-Даби

Вопрос открытия прямого авиасообщения межу Баку и Абу-Даби обсудил посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров с руководством авиакомпании Etihad Airways, сообщает пресс-служба азербайджанского посольства в ОАЭ.

«Основной темой встречи было обсуждение направлений организации прямых авиарейсов авиакомпании в Азербайджан», - отмечается в сообщении.

Д.Шикаров подчеркнул 30-кратный рост турпотока из стран Персидского залива в Азербайджан и отметил важность осуществления авиаперелетов в этом направлении.

«В настоящее время еженедельно в направлении Дубай-Баку, Шаржа-Баку и Дубай-Габала осуществляется более 45 перелетов. Имеется большой пассажирский потенциал для открытия авиарейса Баку-Абу-Даби», - сказал дипломат.

Стороны пришли к согласию организовать в ближайшее время визит высокопоставленных представителей Etihad Airways в Азербайджан с целью изучения на месте ситуации с открытием нового авиарейса.

Р.Бабаев