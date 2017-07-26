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Транспорт и связь 26.07.2017 11:04

Etihad Airways может открыть авиарейс Баку - Абу-Даби

Вопрос открытия прямого авиасообщения межу Баку и Абу-Даби обсудил посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров с руководством авиакомпании Etihad Airways, сообщает пресс-служба азербайджанского посольства в ОАЭ.

«Основной темой встречи было обсуждение направлений организации прямых авиарейсов авиакомпании в Азербайджан», - отмечается в сообщении.

Д.Шикаров подчеркнул 30-кратный рост турпотока из стран Персидского залива в Азербайджан и отметил важность осуществления авиаперелетов в этом направлении.

«В настоящее время еженедельно в направлении Дубай-Баку, Шаржа-Баку и Дубай-Габала осуществляется более 45 перелетов. Имеется большой пассажирский потенциал для открытия авиарейса Баку-Абу-Даби», - сказал дипломат.

Стороны пришли к согласию организовать в ближайшее время визит высокопоставленных представителей Etihad Airways в Азербайджан с целью изучения на месте ситуации с открытием нового авиарейса.

Р.Бабаев

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Тэги: ОАЭ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ETIHAD/AIRWAYS


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]