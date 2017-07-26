АЖД отбирает подрядчика по подготовке техзадания для автоматизации процесса перевозки

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает подрядчика для подготовки технического задания по автоматизации процесса перевозки и на разработку, обучение и внедрение программного обеспечения (ПО), отмечается в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 300 манат.
В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и материальными возможностями.
Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 7 сентября 2017 года. Тендерная процедура состоится 8 сентября.
Н.Аббасова
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 128 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджанские танкисты в АрМИ-2017 выступят 29 июля
Армения избегает субстантивных переговоров по Карабаху – глава МИД Азербайджана
Число отравившихся в детском лагере на западе Украины возросло до 34 человек, большинство из них иностранцы
Бывший владелец сети быстрого питания «Чудо печка» арестован за финансовые махинации - Генпрокуратура Азербайджана
На юге Франции эвакуировали 10 тыс. человек из-за природных пожаров
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Порошенко высказался в поддержку американских санкций против России
В Казахстане планируют до конца года подготовить стандарт казахского алфавита на латинице
Учения по отражению ударов воздушного противника проводят на Каспии корабли ВМФ России
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»