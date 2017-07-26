АЖД отбирает подрядчика по подготовке техзадания для автоматизации процесса перевозки

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает подрядчика для подготовки технического задания по автоматизации процесса перевозки и на разработку, обучение и внедрение программного обеспечения (ПО), отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манат.

В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и материальными возможностями.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 7 сентября 2017 года. Тендерная процедура состоится 8 сентября.

Н.Аббасова