Бывший владелец сети быстрого питания «Чудо печка» арестован за финансовые махинации - Генпрокуратура Азербайджана

Арестован бывший владелец сети быстрого питания «Чудо печка» Чингиз Джалилов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«Бывший владелец сети «Чудо печка» Чингиз Джалилов арестован в связи уголовным делом, возбужденным по статьям 179.3.2 «Присвоение или растрата в крупном размере» и 308.2 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК Азербайджана», - говорится в сообщении.

Ч.Джалилов и бывший председатель правления коммерческого банка «Bank Standard» Салим Криман обвиняются в незаконном присвоении около 14 млн манат.

«В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что учредитель компаний «Чудо печка» и «ЧА Агро» Чингиз Джалилов и председатель правления КБ «Bank Standard» Салим Криман в результате сговора получили из банка кредит в размере 21,874 млн манатов и, оформив его на себя, своих родственников и знакомых на строительство дачного дома, ремонт квартиры, покупку земли и т.д., незаконно присвоили 13,962 млн манат, которые потом поделили между собой», - сообщает Генпрокуратура.

Следствие по делу ведет Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана.

Р.Бабаев