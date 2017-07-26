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Происшествия 26.07.2017 12:02

Бывший владелец сети быстрого питания «Чудо печка» арестован за финансовые махинации - Генпрокуратура Азербайджана

Арестован бывший владелец сети быстрого питания «Чудо печка» Чингиз Джалилов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«Бывший владелец сети «Чудо печка» Чингиз Джалилов арестован в связи уголовным делом, возбужденным по статьям 179.3.2 «Присвоение или растрата в крупном размере» и 308.2 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК Азербайджана», - говорится в сообщении.

Ч.Джалилов и бывший председатель правления коммерческого банка «Bank Standard» Салим Криман обвиняются в незаконном присвоении около 14 млн манат.

«В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что учредитель компаний «Чудо печка» и «ЧА Агро» Чингиз Джалилов и председатель правления КБ «Bank Standard» Салим Криман в результате сговора получили из банка кредит в размере 21,874 млн манатов и, оформив его на себя, своих родственников и знакомых на строительство дачного дома, ремонт квартиры, покупку земли и т.д., незаконно присвоили 13,962 млн манат, которые потом поделили между собой», - сообщает Генпрокуратура.

Следствие по делу ведет Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ЧУДО/ПЕЧКА, ЭКС/ВЛАДЕЛЕЦ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]