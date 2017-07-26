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Регион 26.07.2017 13:45

Уполномоченный по правам человека в РФ предлагает запретить увольнение принятых на работу выпускников вузов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась за дополнительные гарантии для молодых специалистов.

"У нас нет института молодого специалиста, нет квоты для молодых, и они уезжают. Это боль для России. Молодой человек должен иметь гарантию, после института он не может быть уволен в течение трех лет", - сказала Т.Москалькова на форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Кроме того, по ее словам, тот, кто получил среднее специальное образование, должен иметь квоту на работу, в том числе на коммерческих предприятиях.

"Я против повышения пенсионного возраста, потому что это тормоз для продвижения молодых", - подчеркнула уполномоченный.

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Тэги: РОССИЯ, ОМБУДСМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]