Уполномоченный по правам человека в РФ предлагает запретить увольнение принятых на работу выпускников вузов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась за дополнительные гарантии для молодых специалистов.
"У нас нет института молодого специалиста, нет квоты для молодых, и они уезжают. Это боль для России. Молодой человек должен иметь гарантию, после института он не может быть уволен в течение трех лет", - сказала Т.Москалькова на форуме "Территория смыслов на Клязьме".
Кроме того, по ее словам, тот, кто получил среднее специальное образование, должен иметь квоту на работу, в том числе на коммерческих предприятиях.
"Я против повышения пенсионного возраста, потому что это тормоз для продвижения молодых", - подчеркнула уполномоченный.
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