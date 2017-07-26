Уполномоченный по правам человека в РФ предлагает запретить увольнение принятых на работу выпускников вузов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась за дополнительные гарантии для молодых специалистов.



"У нас нет института молодого специалиста, нет квоты для молодых, и они уезжают. Это боль для России. Молодой человек должен иметь гарантию, после института он не может быть уволен в течение трех лет", - сказала Т.Москалькова на форуме "Территория смыслов на Клязьме".



Кроме того, по ее словам, тот, кто получил среднее специальное образование, должен иметь квоту на работу, в том числе на коммерческих предприятиях.



"Я против повышения пенсионного возраста, потому что это тормоз для продвижения молодых", - подчеркнула уполномоченный.