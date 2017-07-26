На встрече Балтийской группы в рамках ИКАО в Хельсинки наметились подвижки в вопросе использования транспондеров военной авиацией - посол Финляндии в РФ

В Хельсинки отмечают прогресс в переговорах в рамках специальной группы ИКАО по вопросу об использовании транспондеров при полетах военной авиации над Балтикой.
Посол Финляндии в Москве Микко Хаутала в интервью газете "Коммерсант" рассказал, что этот вопрос был на повестке встречи Балтийской группы в рамках ИКАО, которая состоялась в июне в Хельсинки.
"По моим данным, по этому вопросу также есть определенный прогресс", - сказал М.Хаутала.
"Насколько мне известно, участники группы, во-первых, договорились выработать рекомендации по поведению военных летчиков в воздушном пространстве. Во-вторых, они составили список контактных лиц, которые курируют эти вопросы и могут в оперативном порядке помочь разъяснить ту или иную ситуацию", - отметил он.
Дипломат добавил, что Финляндия надеется "посредством этой инициативы хотя бы немного повлиять на восстановление доверия между сторонами, с тем, чтобы в будущем использовать этот опыт для других переговоров".
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